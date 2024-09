Dia do Sorvete: sorveteria Cacimba oferece promoções para a data; veja

Para comemorar o Dia do Sorvete, tem que ser com um sorvetinho! Dia 23 de setembro é celebrada a data, e pensando nisso, a sorveteria Cacimba estará com uma promoção com diversas atrações.

A comemoração começa hoje (21), com Banana Split com 50% de desconto. O prato inclui os sabores morango, chocolate e creme, sem alterações, para garantir a promoção.

E no dia 23, terá casquinha a R$ 5,00. Além do desconto, a Cacimba contará com Área Kids, Mundo Encantado, Chope da Portilhos e hamburgueria.

A Cacimba está localizada na Av. Eduardo Elias Zahran, 1668, todos os dias, a partir das 13h. Aos sábados, fecha às 23h, e nas segundas-feiras encerra o expediente às 22h.

