Comportamento

Iniciativa criada por quatro enfermeiras fortalece empreendedorismo feminino na Capital

Movimento "Entre Elas" promove encontros de autoconhecimento, liderança e colaboração entre mulheres empreendedoras

15 outubro 2025 - 17h11Carla Andréa

Em Campo Grande, o movimento “Entre Elas”, criado pelas enfermeiras Kaysa Brandão, Karine Casal, Aline Matos e Esthefani Uchôa, vem se consolidando como um espaço de acolhimento, troca e fortalecimento mútuo entre mulheres empreendedoras de diferentes áreas.

Os encontros do Entre Elas promovem experiências voltadas ao autoconhecimento, liderança e empoderamento, combinando aprendizado, emoção e networking em um ambiente inspirador e colaborativo.

O mais recente encontro, realizado no dia 11 de outubro, no restaurante Coco Bambu, reuniu dezenas de empreendedoras em uma manhã repleta de palestras, vivências e trocas de experiências.

A cirurgiã oncológica Dra. Paola Burkhardt abriu o evento com uma fala sobre autocuidado e prevenção no contexto do Outubro Rosa, reforçando a importância da saúde na vida da mulher empreendedora.

Na sequência, o Business Talk Show Entre Elas, mediado por Kaysa Brandão, contou com a participação de Aline Matos, Karine Casal e Sara Façanha, que abordaram temas como posicionamento, coragem e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

O evento também incluiu uma oficina de Análise Comportamental com a psicóloga Sirlene Campos, além da participação de empresárias parceiras que apresentaram seus produtos e serviços.

Segundo as fundadoras, o movimento vai além do mundo dos negócios. “O Entre Elas é sobre união, força e encantamento. Sobre mulheres que acreditam no poder da colaboração e entendem que, juntas, podem ir muito mais longe”, afirmam as idealizadoras.

