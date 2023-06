JD1TV: Jiboia de 2 metros devora ave pantaneira em minutos

Uma jiboia, de aproximadamente 2 metros, foi flagrada durante o "horário do lanche", enquanto turistas passeavam em uma pousada em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em questão de minutos, a serpente, que estava pendurada em uma árvore, deu bote, predou e engoliu um anu, ave típica no bioma.

O vídeo foi feito pela administradora e gerente da pousada Aguapé, Joana Murano. "Era à tarde, horário do lanche. Alguns hóspedes da pousada estavam fazendo um safari fotográfico. Junto, os guias viram um bando de anus sobre a árvore, mas nem viram a jiboia", lembra Joana.

Os turistas e guias só deram conta da presença da jiboia, quando a serpente deu bote em uma das aves. "Eu estava na sede da pousada. Os guias me informaram pelo rádio, como era perto, fui bem rápido para fazer o registro", comenta Joana.

"Nunca sabemos o que vamos ver nestes passeios. Desta vez, demos sorte e ficamos impressionados. Não é uma cena comum de ver. Primeiramente, a jiboia tinha passada despercebida, estava camuflada. Ficamos surpresos e felizes por ver essa cena da natureza, o ciclo da vida".

A administradora comenta que fazer vídeos e fotos de animais no Pantanal é difícil. Agora, registrar os bichos em ações cotidianas, como o momento de predação, pode ser considerado como sorte.

"Foi rápido, achamos que ia ser demorado. Mas em 20 minutos a cobra já tinha engolido a presa. A jiboia tinha uns 2 metros, a ave era pequena. Ficamos distantes da cobra, deixamos o bicho no canto dele. Depois que ela engoliu, seguimos o passeio".

Para alimentar-se, as jiboias matam as presas por constrição, enrolando-se na presa, apertando-a firmemente, até que sinta com o corpo que a respiração e os batimentos cardíacos do animal pararam. As jiboias abrem a boca e engolem a presa inteira, já que as cobras não possuem dentes para mastigar o alimento.

