"Liga da Cerveja MS" une cervejeiros e 30 estilos de chope artesanal em novembro

Vem aí! A "Liga da Cerveja MS" está promovendo um novo encontro em Campo Grande. No dia 5 de novembro, das 10h às 18h, no Hop Panda, a liga receberá o público para espalhar a cultura cervejeira por Mato Grosso do Sul. Ao todo, 10 cervejarias estão participando do evento, que contará com muito chope artesanal.

A proposta do encontro é mostrar para os moradores a qualidade da cerveja produzida no Estado. Para além da degustação, a organização promete trazer atrações musicais para todas as idades. Entre os artistas convidados estão os DJ’s Amarelo Drama & TGB e a banda Coquetel Blue.

As cervejarias participantes são: Canalhas, Capivas, Hop Panda, Louvada, Morena Bier, Onze & Onze, Eden Bier, Bonito Beer, Koch Bier e Demschinski Bier. No dia 5 de novembro, elas irão trazer 30 estilos de chope artesanal.

Além disso, o evento prepara quatro opções gastronômicas para harmonizar com as bebidas. Mr. Smoker com burgers e porções defumadas, Dilson Gastronomia com pizzas especiais, El Tucone com cachorro quente e porções e doces da Barraca Natalya.

Importante destacar que no local será montada uma área kids, com o apoio do Carretão da Alegria. As crianças poderão se divertir com diversos brinquedos, que terão taxa simbólica para uso. Já o valor arrecadado com a venda do copo da Liga da Cerveja MS, este será 100% revertido para o Projeto Fiel Amigo.

Serviço

Liga da Cerveja MS

5 de novembro

10h às 18h

Cervejaria Hop Panda, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99.

