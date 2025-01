Peças a partir de R$2: 'Desapega CG' acontece até às 16h na Capital

Está acontecendo neste sábado (25), a 9ª edição do Desapega CG, evento que reúne 80 brechós e vende peças a partir de R$2. A grande feira acontece no Parque Ayrton Senna, até às 16h, com entrada gratuita.

Segundo a organização do evento, estão sendo vendidos itens como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, artigos de decoração e antiguidades. Ao todo, mais de 16 mil produtos foram disponibilizados.

O evento oferece oportunidade para quem busca produtos de qualidade a preços acessíveis, além de ser um ponto de encontro para aqueles que desejam fazer parte de um movimento maior em prol do meio ambiente e da comunidade.

JD1 Notícias

