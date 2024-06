'Alma de brasileiro': Paul Cabannes fará stand-up em Campo Grande dia 29 de junho

O humorista Paul Cabannes estará em Campo Grande no próximo dia 29 de junho, para apresentar o stand up "Alma de Brasileiro". O evento acontecerá no Teatro Dom Bosco, e os ingressos estão a partir de a partir de R$ 69.

Paul Cabannes é francês e mora no Brasil desde 2015. O comediante ficou conhecido nas redes sociais por retratar a cultura brasileira sob a ótica de um imigrante. Seus vídeos falando das diferenças culturais entre o Brasil e a França viralizaram na internet.

Os ingressos para o show de stand up podem ser adquiridos pela internet. Os valores variam de R$ 60 a R$100, dependendo do setor. A opção de meia-entrada está disponível para todos os setores.

Interessados podem comprar os ingressos pelo site da Alpha Tickets.

