Brasil escolhe filme 'Ainda estou aqui' para tentar vaga no Oscar 2025

"Ainda estou aqui" foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2025, na categoria de melhor filme internacional.

O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema na manhã desta segunda-feira (23). A produção também ganhou data de estreia no País: 7 de novembro.

A Academia de Hollywood, organizadora do Oscar, divulga uma lista de pré-selecionados em 17 de dezembro. “Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar. ‘Ainda Estou Aqui’ é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas. Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso”, disse a presidente da Comissão de Seleção, Bárbara Paz.

O filme estava entre os seis filmes finalistas aprovados pela Academia Brasileira de Cinema para concorrem a uma vaga para representar o Brasil no Oscar.

Além dele, concorriam à vaga:

"Cidade Campo", de Juliana Rojas

"Levante", de Lillah Halla

"Motel Destino", de Karim Aïnouz

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges

"Sem Coração", de Nara Normande e Tião.

