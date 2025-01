Carnaval de rua deve movimentar R$ 24 milhões na economia de Campo Grande

Falta pouco menos de um mês para as festividades carnavalescas em Campo Grande começarem para valer, mas a movimentação já é grande e a economia da cidade deve movimentar cerca de R$ 24 milhões neste ano.

Esse número equivale um aumento de 15% a 20% em relação ao período de festividade do ano passado, quando a cidade gerou R$ 20 milhões de movimentação econômica.

"Em 2024, o Carnaval movimentou cerca de R$ 20 milhões. Já para 2025, espera-se uma movimentação entre R$ 23 e R$ 24 milhões, devido ao aumento previsto do público. No entanto, é importante que o poder público municipal e estadual contribua na promoção de atrativos e no apoio às ações da iniciativa privada", pontua Adelaido Luiz Spinosa Vila, presidente da CDL-CG.

Para a ABC (Aglomerados de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande), associação que representa os blocos independentes de carnaval de rua na Capital, a expectativa para este ano é atrair mais de 100 mil foliões para a avenida, o maior público da história.

A tendência é que o carnaval de rua comece no dia 22 de fevereiro e siga até o dia 8 de março. A ABC lançará as festividades no dia 8 de fevereiro.

