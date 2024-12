Casa do Artesão lança campanha natalina com peças exclusivas do artesanato de MS

A Casa do Artesão, vinculada à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), lançou uma campanha especial para o Natal, oferecendo peças exclusivas de artesanato sul-mato-grossense como opções de presente.

Localizada na Avenida Calógeras, nº 2050, no Centro de Campo Grande, a unidade reúne obras feitas por artesãos locais, buscando valorizar a cultura regional e incentivando a população a consumir itens que carregam a história e a identidade cultural.

Entre os destaques, o mestre artesão Cleber Ferreira de Brito, conhecido por suas esculturas de onças pintadas, explica como a natureza inspira suas criações: “Nosso material é a argila, e usamos a técnica de modelagem. As esculturas são baseadas nos movimentos das onças na natureza. Um presente único para quem você mais ama.”

A Casa do Artesão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3383-2633.

