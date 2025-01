"Esquenta" do carnaval de Ladário atrai mais de 5 mil pessoas

O primeiro “esquenta” do carnaval de Ladário na Avenida 14 de Março, reuniu mais de 5 mil pessoas, segundo dados repassados pela organização do evento. A programação oficial começa no dia 8 de fevereiro e inclui escolha da Corte de Momo, concurso de marchinhas, apresentação das escolas de samba de Corumbá e shows com artistas locais.

O esquenta foi comemorado antecipadamente no sábado (25), para a festa não concorrer com Corumbá. O próximo evento será dia 7 de fevereiro, com uma intervenção em Corumbá.

Com o apoio do Governo do Estado, da senadora Soraya Thronicke e deputado federal Beto Pereira, a prefeitura de Ladário captou R$ 700 mil para organizar o seu carnaval, que terá três atrações nacionais, entre os dias 21 e 23 de fevereiro: Grupo Revelação, MC Jacaré e a Carreta do Dogão.

A fama do carnaval de Corumbá, tem fortes raízes em Ladário, que foi bairro da Capital do Pantanal até 1950 e sedia desde 1873 uma base naval da Marinha.

Foram os marinheiros, a maioria procedentes do Rio de Janeiro, os fundadores das primeiras agremiações carnavalescas na região, no início do século XX. O primeiro bloco que impulsionou os festejos foi o “Ai Vem a Marinha”, que deu origem a escola de samba “Viva a Marinha”.

Com a antecipação, o prefeito de Ladário, Munir Ramunieh, resgata uma tradição da cidade de 23 mil habitantes. “Não podemos concorrer com Corumbá, hoje um dos melhores carnavais do Brasil”, diz o prefeito. “Antecipando a nossa festa, movimentamos a economia nesse difícil começo do ano, estimulando os nossos carnavalescos, que não contavam com nenhum apoio, e atraímos turistas e os próprios corumbaenses para nossa cidade”, justifica. “O primeiro esquenta mostrou que estamos no caminho certo, a cidade foi só alegria, o povo nas ruas”, celebrou.

