Festival América do Sul será realizado no Porto Geral de Corumbá pela primeira vez

Pela primeira vez as apresentações culturais do FAS (Festival América do Sul) 2025 serão realizadas no Porto Geral de Corumbá. O evento acontece de 15 a 18 de maio, com atrações nacionais de peso como Duduca & Dalvan, Xamã, Alcione e Pixote.

O evento é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e FCMS (Fundação de Cultura), com apoio da Prefeitura Municipal de Corumbá.

A intenção de montar o festival no Porto Geral é para resgatar às origens da cidade e valorização de seu patrimônio histórico. “A escolha do Porto Geral como espaço exclusivo para o festival representa o reencontro de Corumbá com sua história. Queremos que o público viva intensamente a experiência de estar num dos cenários mais simbólicos do Pantanal, em contato direto com nossa cultura, nossa música e nossa arte”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

A programação musical FAS contará com grandes nomes da música brasileira. No dia 15 de maio, Duduca & Dalvan, ícones da música sertaneja conhecidos por sucessos como “Massa Falida” e “Espinheira”. Em seguida, no dia 16, é a vez de Xamã, um dos principais nomes do rap nacional.

Já no dia 17, Alcione, a eterna "Marrom" que irá apresentar clássicos como “Não Deixe o Samba Morrer” e “Você Me Vira a Cabeça”. Encerrando a programação, no dia 18 de maio, o grupo Pixote, dono de hits como “Brilho de Cristal” e “Mande um Sinal”.

