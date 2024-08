Festival de Inverno de Bonito começa na quarta-feira; confira a programação

Para quem deseja celebrar a arte e a cultura de Mato Grosso do Sul, o Festival de Inverno de Bonito 2024 começa nesta quarta-feira (21). A programação completa do evento já está disponível para que o público possa aproveitar o máximo das atrações musicais, culturais e todo repertório de atividades que vai ocorrer até o dia 25 de agosto.

Com o tema “Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra” o Festival de Bonito já tem atividades disponíveis nesta segunda-feira (19), com as oficinas do Ganzá, Bordado Tradicional, Bordados em Folhas de Cerrado, Cores da Natureza e de Artesanato. A expectativa é de receber um público de 120 mil pessoas nos cinco dias oficiais de evento.

As atrações estarão disponíveis em três palcos e diferentes pontos da cidade, com oficinas educativas de arte, cultura, turismo e empreendedorismo, assim como atividades de teatro, circo, cinema, literatura, gastronomia, moda, artesanato, dança e os tradicionais shows musicais, com bandas regionais, nacionais e internacionais.

Entre as atrações se destaca o Concerto Gaya, de Portugal (dia 22), e os shows nacionais de Alexandre Pires (21), Zé Ramalho (23), Olodum e Sandra de Sá (24) e Teodoro e Sampaio (25).

Ao todo são 57 eventos, 30 oficinas, seis exposições, 11 atividades de contações de história, 16 shows e concertos, 7 palestras e rodas de conversa, 7 intervenções artísticas, dois campeonatos de games, 8 atividades nas galerias de artes visuais e 3 Tendas dos Saberes.

Fazendo parte da política transversal do Governo do Estado, haverá atividades de diversas secretarias no evento de cultura, entre elas o “Festival Bonitinho”, realizado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), que se trata de uma programação voltadas às crianças.

Confira a programação completa

