"Hermanoteu na Terra de Godah" chega a Campo Grande em março

A Cia. Os Melhores do Mundo, referência no teatro de humor brasileiro, comemora seus 30 anos de carreira com uma turnê nacional de seu mais famoso espetáculo: Hermanoteu na Terra de Godah.

O espetáculo chega a Campo Grande nos dias 15 e 16 de março de 2025, no Teatro Dom Bosco, trazendo a irreverência e a sátira que marcaram a trajetória do grupo.

Criado em 1995, Hermanoteu na Terra de Godah rapidamente conquistou o público, tornando-se uma das peças mais conhecidas do grupo. A comédia é uma sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento, com personagens históricos sendo reinterpretados de forma cômica.

A história aborda o momento em que Moisés abre o Mar Vermelho, com humor inteligente e improvisações.

Ao longo de seus 30 anos, a Cia. Os Melhores do Mundo se apresentou por todo o Brasil e também em Portugal e nos Estados Unidos, alcançando uma marca de mais de três milhões de espectadores presenciais.

O grupo também é um grande sucesso na internet, com milhões de visualizações em suas produções.

A peça tem duração de 80 minutos e é recomendada para maiores de 14 anos. Os ingressos podem ser comprados por aqui.

Datas e horários:

15 de março (sábado) - 21h30

16 de março (domingo) - 18h

Local: Teatro Dom Bosco, Campo Grande - MS

Ingressos:

Setor A/C: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia)

Setor B: R$ 140,00 (inteira) / R$ 70,00 (meia)

Setor E: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

Setor D/F: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também