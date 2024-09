MIS exibe documentário sobre o heavy metal na Capital na quarta-feira

Nessa semana, mais especificamente na quarta-feira (11), o MIS (Museu de Imagem e Som) exibe o documentário 'Barulho do Mato', no qual conta a trajetória do heavy metal em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

Em meio à paisagem única do cerrado e às amplas planícies sul-mato-grossenses, uma narrativa inexplorada surge entre os amplificadores e as cordas das guitarras. O documentário, dirigido pelo jornalista Lucas Arruda e pela cineasta Mariana Sena, revela o vigor da cena do heavy metal na capital.

O média-metragem explora a vitalidade de um estilo musical que permanece forte através de riffs marcantes e letras profundas, evocando memórias nostálgicas dos pioneiros do rock local e apresentando esse universo rebelde às novas gerações.

O documentário abrange as décadas de 1980, 1990 e os primeiros anos dos anos 2000, uma fase de grande diversidade e evolução do heavy metal em Mato Grosso do Sul. Bandas como Alta Tensão, Necroterium, Sacrament, Disharmonical Tempest, Katastrofe, No Name, Kreatures Dark e Haze estão entre as mencionadas no filme.

Barulho do Mato explora as adversidades e as vitórias enfrentadas pelos músicos de heavy metal em um Estado conhecido por seu conservadorismo. O documentário também aborda obstáculos logísticos e culturais, destacando as influências que moldaram a cena do metal em Mato Grosso do Sul, deixando uma marca significativa no cenário artístico local.

Serviço:

Exibição do documentário Barulho do Mato

Data: 11 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Museu da Imagem e do Som, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro - Campo Grande

