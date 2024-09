'Noite do Flaskback': Patty Araújo grava DVD em Campo Grande na sexta

A campo-grandense conhecida como ‘Raiha do Flashback’, Patty Araújo, irá realizar a gravação do seu primeiro DVD durante a noite de sexta-feira (6), em Campo Grande.

No ramo da música desde os 17 anos, a cantora, já gravou CD com músicas autorais e já foi ouvida até do outro lado do Oceano Atlântico, em rádios de Lisboa/PT. Porém, seu repertório é focado nas melhores décadas da música: dos anos 1960 a 1990.

Para a gravação da ‘Noite do FlaskBack’, a artista escolheu uma seleção especial de hits com músicas de Tina Turner, Double You, Michael Jackson, Culture Beat, Whitney Houston, La Bouche, Company B, Freddy Mercury, Eurythmics, Abba, Queen e Cyndi Lauper.

O evento acontecerá durante a noite de sexta, no Garagi Eventos, localizado na Rua Coxim, n° 881, no Bairro Coronel Antonino.

Os ingressos para o show estão sendo vendidos a partir de R$ 40. As entradas podem ser compradas clicando aqui.

