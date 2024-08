Pedro Chaves realiza palestra no Festival de Inverno de Bonito

Pedro Chaves, escritor, educador e Cadeira 19 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, vai realizar uma palestra nesta sexta-feira (23), no Festival de Inverno de Bonito. Ele abordará sonhos e desafios da educação durante evento.

O encontro com o escritor será às 16, no Lounge Literário na Praça da Liberdade, e Pedro Chaves também conversará sobre temas da ASL, que recentemente completou cinquentenário em sua atuação pela cultura no Estado.

O bate-papo/palestra com Pedro Chaves tem o título “Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”. Falará sobre seu livro em coautoria com Therezinha Samways, que tem o título da palestra, sobre o nascimento e consolidação da Uniderp - Universidade do Pantanal, através de soluções inovadoras e práticas pedagógicas. Exemplo para inspirar as novas gerações de que o sonho pode se transformar em realidade.

No domingo, dia 25, haverá o fechamento da participação da ASL no Festival de Inverno 2024, com a presença do escritor, poeta, publicitário e jornalista Henrique Alberto de Medeiros Filho, atual presidente da Academia-Sul-Mato-Grossense de Letras, abordando o tema "Os nadas em busca dos tudos da poesia". As mediação dos encontros são do escritor, jornalista e músico Rodrigo Teixeira

Trecho do Livro de Pedro Chaves

“Os desafios advindos de caracterização dos sonhos foram muitos e exigiram, além de estudo e planejamento detalhado, paciência e perseverança. A trajetória, iniciada na construção do Centro de Ensino Superior Plínio Mendes dos Santos (Cesup), foi longa e requereu rigor por parte dos “irmãos da matemática” até que materializassem aquela que seria uma das mais importantes universidades privadas do Brasil – a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp). É essa a história que este livro conta.”

Serviço



ASL no Festival de Bonito 2024

“Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”

Pedro Chaves

Dia 23 de agosto de 2024, às 16h

Lounge da Literatura, Praça da Liberdade

