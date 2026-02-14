Rochedo promete três dias de muita folia durante Carnaval

A programação de eventos carnavalescos aumenta com a Rochedo Folia 2026, que promete três dias de muita animação e música, começando justamente neste sábado, dia 14.
As apresentações noturnas acontecem a partir das 22 horas, na Praça de Eventos do município.
Entre as atrações estão Fernandinho & Banda F.D.A e Deny Graciano, garantindo muita animação para o público durante todo o período do evento.
O Rochedo Folia 2026 conta com o importante apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.
