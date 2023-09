Aceita Pix? Operação bate recorde com 152,7 milhões de transações em 24h

O Banco Central divulgou que as transações via PIX bateram o recorde estabelecido dia 4 de agosto quando foram feitas 142,4 milhões de operações. O novo número foi estabelecido na quarta-feira (6), de acordo com a autoridade monetária, foram 152,7 milhões de transações em um só dia e R$ 76,103 bilhões movimentados.

"Os números reforçam a forte adesão de pessoas e empresas ao PIX, meio de pagamento lançado pelo BC em novembro de 2020", afirma o Banco Central.

O sistema de pagamentos instantâneos foi lançado em novembro de 2020. Segundo o BC, até agosto, eram 650,7 milhões de chaves cadastradas no sistema, e 153,3 milhões de usuários.

Nesta semana, o BC previu que o PIX poderá ser usado para novas finalidades no futuro, como pagamento de pedágios, estacionamentos e transporte público.

"O uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público", diz o Banco Central.

O Banco Central também reafirmou que o PIX poderá ser usado, futuramente, para operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e de serviços no exterior.





