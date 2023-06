Agência de risco muda nota de crédito do Brasil para "positiva"

A agência de classificação de risco S&P Global melhorou, nesta quarta-feira (14), sua observação sobre a nota de crédito do Brasil, o “ranting soberano”, de “estável” para “positiva”.

“Nossa visão positiva baseia-se na perspectiva de que medidas contínuas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal podem reforçar nossa visão da resiliência da estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos à sua flexibilidade monetária e posição externa líquida”, disse a agência em nota.

A mudança, que significa uma melhora na percepção da S&P Global em relação a capacidade de o Brasil honrar suas dívidas, foi comemorada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Tem muito trabalho pela frente, é só um começo, mas se mantivermos os ritmos de trabalho das Casas [Congresso] e Judiciário vamos alcançar nossos objetivos. Brasil tem que voltar a crescer. Penso que a harmonia entre os Poderes tem concorrido para esse resultado, é uma mudança de viés e rota, é muito significativo”, afirmou o ministro.

Haddad também cobrou a participação do Banco Central, responsável pela taxa básica de juros da economia, a Selic. “Falava de harmonização, está faltando o Banco Central se somar a esse esforço, mas quero crer que estejamos prestes a ver isso acontecer. Quando estivermos todos alinhados, vamos prosperar”, comentou.

