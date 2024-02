Você tem direito? Alguns beneficiários ainda não sacaram dinheiro esquecido

O Sistema de Valores a Receber (SVR) devolveu R$ 5,74 bilhões após uma nova fase do sistema financeiro ser anunciada. Esse valor foi posto à disposição pelas instituições financeiras. Até o fim de dezembro, somente 29,4% de 60.984.441 dos beneficiados resgataram os valores.

A maioria das pessoas e empresas que ainda não realizaram o saque podem estar tomando posse da quantia disponibilizada para eles em pequenas parcelas. 63,49% dos beneficiários vão receber até R$ 10. 25,11% podem estar sacando valores entre R$ 10,01 e R$ 100. Entre R$100,01 e R$ 1 mil serão disponibilizados para 9,65% dos clientes, e somente 1,73% tem direito a receber R$ 1 mil.

Algumas pessoas físicas e pessoas jurídicas já retiraram o valor fornecido, sendo 17.016.755 e 912.024 beneficiados, respectivamente. E entre os que não realizaram o saque do benefício estão 39.952.928 pf e 3.102.734 pj.

O SVR também permite a consulta de valores do benefício de pessoas falecidas por herdeiros, testamentário, inventariante ou representante legal, informando a eles o valor e a faixa de valor. E para quem tem conta conjunta, há mais transparência na consulta de valores.

Diante da situação, o Banco Central alertou os beneficiados, avisando que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do SVR pode entrar em contato com o cidadão, caso contrário, é golpe.

Para realizar a consulta, clique no link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber

