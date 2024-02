Americanas adia novamente divulgação de balanços de 2023

A Americanas, que está em processo de recuperação judicial, com dívidas estimadas em R$ 42,5 bilhões, adiou pela terceira vez a divulgação dos balanços dos três primeiros trimestres de 2023, que deverão ocorrer somente na próxima terça-feira (26/2).

Por meio de fato relevante veiculado na noite de segunda-feira (19), a empresa informou que, na mesma data de publicação dos dados, também irá realizar uma teleconferência com analistas de mercado.

No comunicado, a empresa afirma que “apesar do trabalho de elaboração” dos três balanços estar “finalizado e dos procedimentos de auditoria terem sido substancialmente concluídos, ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação previsto na governança da companhia”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também