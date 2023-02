Americanas afasta diretores para apurar rombo bilionário

A Americanas informou nesta sexta-feira (3), por meio de um comunicado ao mercado, de sua decisão para afastar formalmente todos os diretores da empresa durante o processo de investigação interna conduzida pela varejista.

No mesmo comunicado, a empresa informou que contratou o IBPTech, um instituto de perícia forense, a FTI Consulting, empresa que atuará na preservação de dados e mensagens eletrônicas que poderão servir como provas nos processos, e a Deloitte, consultoria contábil.

Foram afastados os diretores Anna Christina Ramos Saicali, líder de inovação, José Timotheo de Barros, responsável pelas lojas físicas e Márcio Cruz Meirelles, responsável pelas vendas digitais. Todos são investigados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Ministério Público por terem vendido ações em grande escala antes do escândalo fiscal vir à tona.

Já os executivos afastados foram Fábio da Silva Abrate, executivo da área financeira, Flávia Carneiro, responsável pela controladoria e Marcelo da Silva Nunes, também ex-executivo da área financeira.

