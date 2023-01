Americanas pede recuperação judicial nos EUA

Após ter seu pedido de recuperação judicial aceito no Brasil na semana passada, a Americanas fez nesta quarta-feira (25) o mesmo pedido ao governo dos Estados Unidos. Ação busca proteger ativos da empresa no exterior.

Apesar de ter sua operação principal no Brasil, a empresa recorreu a um instrumento previsto no Capítulo 15 da legislação americana para tentar proteger seus ativos financeiros que estão em instituição no exterior. O pedido foi protocolado em um tribunal de falência de Nova York.

Atualmente, a Americanas tem dívidas que somam mais de R$ 41 bilhões, e o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos surge como uma maneira de impedir que os bancos tomassem valores depositados em contas no país.

