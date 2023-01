Após 11 meses em alta, inadimplência teve queda em dezembro

Segundo dados do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas do Serasa, após 11 meses em alta, o nível de inadimplência recuou em dezembro de 2022. Apesar disse, o valor total de dívidas dos brasileiros ultrapassou R$ 312 bilhões em dezembro.

De acordo com o levantamento, 69,4 milhões de brasileiros estavam inadimplentes no último mês de 2022, número que corresponde a uma diminuição de mais de 400 mil pessoas na comparação com novembro, que teve 69,83 milhões de pessoas endividadas.

Maior parcela das dívidas continua sendo contraída por meio do cartão de crédito, que representa 28,7% do total das dívidas, seguido pelas contas bancárias, com 22,25%, e pelas compras no varejo, sendo responsável por 11,47% das dívidas.

O Serasa acredita que o pagamento do 13º salário e o Feirão Limpa nome, promovido pela empresa, foram alguns dos fatores que contribuíram para a redução do número de inadimplentes entre novembro e dezembro de 2022.

