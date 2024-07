Após alta do dólar, Lula reforça que responsabilidade fiscal "é um compromisso"

Em meio a dias turbulentos em relação ao valor do dólar diante do real, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (3), que a responsabilidade fiscal é “um compromisso do governo”.

“Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta aquilo que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca”, afirmou o mandatário.

A fala de Lula, dada durante lançamento do Plano Safra 2024/2025 no Palácio do Planalto, ocorre após vários dias de reações negativas do mercado a falas do presidente sobre a economia e autonomia do Banco Central, principalmente às críticas contra Roberto Campos Neto.

Também hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os compromissos do presidente serão responsáveis por acomodar o câmbio nos próximos dias, se referindo a alta do dólar ante ao real.

Haddad ainda afirmou que o governo não trata de medidas para conter a subida da moeda, e que a diretoria do Banco Central (BC) “tem autonomia para atuar quando entender conveniente”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também