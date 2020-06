Auxílio: Beneficiários do Bolsa família recebem 3ª parcela dia 17

Sarah Chaves, com informações do O Globo

O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial começará dia 17 de junho para os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

O dinheiro poderá ser retirado em espécie nas agências da Caixa Econômica Federal, rede de lotéricas e correspondentes bancários.

A expectativa era que o cronograma completo do pagamento da terceira parcela fosse divulgado na última segunda-feira. No entanto, os detalhes somente deverão ser definidos nesta quarta-feira (10). O cronograma constará de uma portaria do Ministério das Cidades, que será publicada no Diário Oficial da União, como ocorreu no pagamento da segunda parcela.

Os trabalhadores informais terão primeiro o valor creditado em conta poupança digital, sendo escalonada por mês de aniversário do beneficiário. Para retirar o valor em espécie, eles terão que esperar 10 dias a partir do depósito.

O pagamento será dividido entre três cronogramas: um destinado ao pagamento dos beneficiários do Bolsa Família, outro com as datas do crédito em conta digital para os informais e o último, com a autorização do saque dos recursos em espécie ou transferência para outras contas na Caixa ou em outros bancos, de acordo com o mês de aniversário. Neste caso, o cronograma deve se estender até julho.

Atualmente, a Caixa está seguindo o cronograma de saque e transferência para os beneficiários que receberam a segunda parcela do auxílio de R$ 600. Até sexta-feira, 13 de junho, esses beneficiários terão saque e transferência liberados.

O cronograma de pagamento do auxílio de R$ 600 para o restante dos brasileiros (informais, CadÚnico e desempregados), contudo, ainda não foi divulgado pela pasta.

Confira o calendário:

- 17 de junho: Nis final 1

- 18 de junho: Nis final 2

- 19 de junho: Nis final 3

- 22 de junho: Nis final 4

- 23 de junho: Nis final 5

- 24 de junho: Nis final 6

- 25 de junho: Nis final 7

- 26 de junho: Nis final 8

- 29 de junho: Nis final 9

- 30 de junho: Nis final 0

