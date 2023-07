Balança comercial de MS fecha primeiro semestre em mais de US$ 3 bilhões

O saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2023 chegou a US$ 3,759 bilhões, valor 51,62% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

Os dados são da Carta de Conjuntura do Setor Externo de Julho de 2023, publicada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) nesta sexta-feira (7).

No total, as exportações subiram de US$ 4,149 bilhões para US$ 5,333 bilhões no primeiro semestre, enquanto s importações recuaram de U$ 1,670 bilhão para US$ 1,573 bilhão, queda de 5,79%.

A Soja foi o principal produto exportado, ocupando a primeira posição entre os produtos vendidos para o mercado de fora, representando 44,01% do total e registrando crescimento de 58,84% em termos de volume e de 48,94% em termos de valor.

Logo em seguida vem a celulose, com 14,47% de participação e aumento em termos de valor de 2,35% em relação ao primeiro semestre do ano anterior.

Foi registrada uma queda de 22,12% nas exportações de carne bovina no período, fator que foi compensado pelo crescimento de outros produtos, como o milho (+154,47%), açúcar (+413,50%), Minério de Ferro (+62,12%) e ferro-gusa (+45,53%).

A secretaria ainda aponta que Três Lagoas foi o principal município exportador no período, com 23,71% dos valores exportados sendo provenientes de produtos que saíram da cidade.

