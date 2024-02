Balança comercial fecha janeiro com superávit de US$ 6,527 bilhões

A balança comercial divulgou nesta quarta-feira (07) o superávit de janeiro, que alcançou US$ 6,527 bilhões. Alcance beneficiado pela queda das importações de combustíveis, compostos químicos e safra recorde de soja e café.

No mês de janeiro, as exportações subiram 22,1%, enquanto os preços caíram 3,1%, e as importações foram estáveis. Nesse período, o Brasil teve alta de 18,5% nas vendas para o exterior em relação a mesma época do ano passado. Esse é o maior valor exportado nos meses de janeiro desde o inicio da série.

Mesmo com a queda internacional no preço de alguns bens primários com cotação internacional (comodities), a safra recorde de grãos e a recuperação do preço do açúcar e do minério de ferro compensaram. Nas importações, o recuo nas compras de petróleo, de derivados e de compostos químicos foi o principal responsável pela retração.

Os produtos com maior destaque nas exportações agropecuárias foram a soja, com 191,1%, com destaque positivo em valores, que subiu US$ 956,4 milhões em relação a janeiro de 2023.

No caso das importações, os principais recuos da agropecuária foram registrados na cevada não moída, milho não moído, e cacau bruto ou torrado. Na indústria extrativa foram os minérios de cobre, carvão não aglomerado e óleos brutos de petróleo. E na indústria de transformação foram os compostos organo-inorgânico, medicamentos e produtos farmacêuticos, e adubos ou fertilizantes.

