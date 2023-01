Balanço: Agricultura familiar comercializou 2,4 mil toneladas de hortifrútis em 2022

O Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), pavilhão localizado na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa), comercializou aproximadamente 2,4 mil toneladas de alimentos produzidos por agricultores familiares de Mato Grosso do Sul durante o ano de 2022.

Conforme a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), os principais itens comercializados no Cecaf foram: abóbora (80%), alface (50%), mandioca (45%), banana (35%), couve (30%), quiabo (29%), jiló (25%), cebolinha (23%), pepino (20%), limão (18%), agrião (15%), rabanete (15%) e maxixe (12%).

De acordo com a gerente de desenvolvimento agrário da Agraer, Izabel Cristina Pereira, as vendas têm aumentado gradativamente nos últimos anos, resultado dos investimentos em infraestrutura para acomodar exclusivamente os agricultores familiares no local.

“Atualmente nós temos 50 produtores e duas cooperativas - Cooperativa Agrícola Mista de Pecuária Leiteira e de Corte e da Agricultura Familiar (Cooplaf) e Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Jaraguari e Região (Comproja) – comercializando sua produção no Cecaf”.

O espaço tem sido mais utilizado por produtores próximos da capital, das cidades de Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Jaraguari, Terenos, Campo Grande, Rochedo, Ribas do Rio Pardo e Dois Irmãos do Buriti.

