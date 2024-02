Balanço anual do Banco Central é adiado por um mês

O Banco Central do Brasil (BC) informou hoje (27), que o balanço anual, que aconteceria nesta quinta, vai atrasar um mês devido a aprovação e apresentação dos números ao Conselho Monetário Nacional (CMN) que só acontecerão em março, e “por falta de assuntos”.

Tradicionalmente, a reunião acontece em fevereiro, mas a legislação não estabelece uma data concreta para a realização da aprovação e divulgação do balanço da instituição.

Até o ano de 2021, as ações eram realizadas semestralmente nas reuniões do CMN de fevereiro e agosto. A mudança aconteceu após a aprovação da lei que concedeu autonomia ao BC.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também