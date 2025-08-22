Banana, melancia e laranja são os produtos mais vendidos da Ceasa-MS

As frutas são os produtos mais vendidos na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), segundo os dados da Dimer (Divisão de Abastecimento e Mercado) referentes ao 1º semestre do ano.

Fruta mais comercializada na Ceasa-MS, a banana também lidera o ranking geral dos produtos mais vendidos nas Centrais. De janeiro a junho, foram comercializadas 20 mil toneladas da fruta.

Completam o 'pódio' das frutas mais comercializadas no semestre a melancia (6,2 mil toneladas) e a laranja (5,8 mil toneladas). Em seguida vem a maçã, com 3,9 mil toneladas. A maçã é o produto mais importado na Ceasa-MS: foram 293,7 toneladas.

O mamão (2,9 mil toneladas), o abacaxi (2,5 mil toneladas) e o melão (2,3 mil toneladas) completam a lista.

Hortaliças

Entre as hortaliças, o tomate é o mais comercializado: foram 12,8 mil toneladas comercializadas entre janeiro e junho. O tomate ocupa o 2º lugar no ranking de produtos mais vendidos na Ceasa-MS.

Em terceiro lugar está a batata (11 mil toneladas) seguida da cebola (7 mil toneladas). A cebola foi o 2º item mais importado para a Ceasa-MS, no primeiro semestre, com 194 toneladas, ficando atrás apenas da maçã.

