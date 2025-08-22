Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Banana, melancia e laranja são os produtos mais vendidos da Ceasa-MS

A maçã é o produto mais importado com 293,7 toneladas

22 agosto 2025 - 14h24Brenda Assis

As frutas são os produtos mais vendidos na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), segundo os dados da Dimer (Divisão de Abastecimento e Mercado) referentes ao 1º semestre do ano.

Fruta mais comercializada na Ceasa-MS, a banana também lidera o ranking geral dos produtos mais vendidos nas Centrais. De janeiro a junho, foram comercializadas 20 mil toneladas da fruta.

Completam o 'pódio' das frutas mais comercializadas no semestre a melancia (6,2 mil toneladas) e a laranja (5,8 mil toneladas). Em seguida vem a maçã, com 3,9 mil toneladas. A maçã é o produto mais importado na Ceasa-MS: foram 293,7 toneladas.

O mamão (2,9 mil toneladas), o abacaxi (2,5 mil toneladas) e o melão (2,3 mil toneladas) completam a lista.

Hortaliças

Entre as hortaliças, o tomate é o mais comercializado: foram 12,8 mil toneladas comercializadas entre janeiro e junho. O tomate ocupa o 2º lugar no ranking de produtos mais vendidos na Ceasa-MS.

Em terceiro lugar está a batata (11 mil toneladas) seguida da cebola (7 mil toneladas). A cebola foi o 2º item mais importado para a Ceasa-MS, no primeiro semestre, com 194 toneladas, ficando atrás apenas da maçã.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente da Fiems recebe empresas do ramo do gás
Economia
FIEMS recebe empresas para discutir investimentos em gás natural em MS
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 5 nesta sexta
Observatório Fiems
Economia
Exportações industriais registram em julho aumento de 23% em comparação a 2024
Unidade do Banco Crefisa S.A -
Política
INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 4 nesta quinta
Foto: Divulgação
Economia
Fiems articula parcerias para impulsionar jornada de descarbonização da indústria
Cartão do Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 3 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Beneficiários do NIS final 2 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto
Foto: PMCG
Economia
Vendas no varejo de Mato Grosso do Sul caem pelo oitavo mês seguido, aponta pesquisa

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval