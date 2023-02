Beneficiários de programas sociais terão cartão de débito e conta poupança

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, anunciou durante evento promovido em Brasília nesta terça-feira (7), que os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, agora terão cartão com a função débito.

“Nós vamos incentivar a poupança e a inclusão financeira, e vamos garantir um melhor atendimento, porque assim os beneficiários não vão precisar ficar nas filas das agências esperando atendimento para saque”, explicou.

Segundo a presidente do banco, a distribuição dos cartões com a nova funcionalidade já começou, com mais de 220 mil cartões já distribuídos para beneficiários do seguro defeso, destinado a pescadores artesanais durante a temporada de proibição da pesca.

Apesar do anuncio, a entrega dos cartões aos beneficiários deve ocorrer “aos poucos”.

Além disso, Serrano disse que serão distribuídos 50 mil cartões de débito para os povos originários, com prioridade aos dos estados de Roraima e do Amazonas.

Antes, para poder utilizar o dinheiro disponibilizado pelos programas, era necessário que o beneficiário realizasse o saque dos valores e utilizasse o dinheiro vivo ou depositasse os valores em alguma conta bancária.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também