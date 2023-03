O programa Bolsa Família, que foi relançado na última quinta-feira (2), teve 19.207 famílias excluídas da lista de pagamento em Mato Grosso do Sul após um pente-fino nas inscrições. A informação foi divulgada pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). Os pagamentos do benefício começam no dia 20 de março.

Por outro lado, 8.885 famílias que preenchem os requisitos e estavam fora da lista serão adicionadas ao programa a partir deste mês no Estado, de acordo com o ministério.

Em fevereiro, 215.940 famílias de MS receberam o benefício, o valor médio foi de R$ 606 por família. Em março, o pagamento médio pode chegar a R$ 669. A folha de pagamento deve totalizar R$ 14 bilhões no país.

Para estar no programa federal de transferência de renda, é preciso atender critérios como: renda per capita de situação de pobreza ou extrema pobreza, ter os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único) e não ter divergências entre as informações declaradas no cadastro e em outras bases de dados federais.

A SAS (Secretaria de Assistência Social) de Campo Grande informou que aguarda a publicação das normativas, além de acesso aos dados, para que possa planejar as ações em âmbito municipal. Além disso, reforça a necessidade das famílias em manter as informações atualizadas e condizentes com a situação real que vivenciam.

