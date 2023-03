Brasil deve fechar o ano com rombo de R$ 120 bilhÃµes, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (23) que o déficit primário nas contas do governo neste ano deve ficar em torno de R$ 120 bilhões, sem levar em conta o pagamento dos juros da dívida pública.

"É uma projeção, mas ela está caminhando no sentido que nós queremos de que o déficit fiscal no Brasil não se encerrará com R$ 230 bilhões, mas algo em torno, agora, com essa projeção, de R$ 107 bilhões. Podemos ter uma pequena alteração quando vier o reajuste do salário mínimo em torno de mais alguns gastos, em R$ 120 bilhões", afirmou Tebet.

O valor apresentado pela ministra está acima do divulgado nesta quarta-feira (22) pelos ministérios do Planejamento e da Fazenda, que estimaram que a dívida seria menor, ficando em R$ 107,6 bilhões.

Segundo Simone, o número divulgado ontem pelas pastas não leva em consideração o reajuste do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320.

Inicialmente, a projeção era que o rombo para 2023 fosse de cerca de R$ 230 bilhões.

