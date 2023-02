Brasil registrou quase R$ 6 bilhões em fraudes no e-commerce em 2022

Uma pesquisa realizada pela ClearSale, empresa especializada em soluções de prevenção e gerenciamento de risco, as fraudes no comércio eletrônico brasileiro totalizaram perdas de quase R$ 6 bilhões ao longo de 2022.

O estudo da empresa, nomeado de Mapa da Fraude, analisou mais de 312 milhões de compras feitas via e-commerce por meio de cartão de crédito no ano passado, e notou que as fraudes totalizaram R$ 5,8 bilhões no ano passado, um aumento em relação aos R$ 5,4 bilhões registrados em 2021.

“A quantidade de fraudadores no e-commerce equivale ao número de consumidores que migram para o varejo digital todos os dias, já que os golpistas procuram vigiar os comportamentos dessas pessoas para enganá-las”, explica o diretor-presidente da ClearSale, Eduardo Mônaco.

Apesar disso, o Brasil registrou em 2022 5,6 milhões de tentativas de fraude no e-commerce, queda de 0,3% na comparação com o ano anterior.

O levantamento mostrou que o valor médio das fraudes teve um aumento entre 2021 e 2022, indo de R$ 981 para R$ 1.046.

“Algumas das principais ferramentas utilizadas são a fragilidade emocional dos consumidores, que geralmente acabam atraídos por falsas narrativas, além da exclusão digital, ainda muito forte no país. É fundamental que as instituições se esforcem com medidas efetivas para combater esses crimes”, comentou Mônaco.

