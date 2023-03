Brasil teve saldo positivo de vagas e aumento no salÃ¡rio mÃ©dio em janeiro

Os dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quinta-feira (9) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante coletiva na sede da pasta em Brasília, mostrou que o Brasil fechou o mês de janeiro com 83.297 novas vagas de trabalho com carteira assinada.

No total, foram 1.874.226 admissões e 1.790.929 desligamentos no primeiro mês do ano, o que gerou um saldo positivo em 16 das 27 unidades da federação e em quatro dos cinco grupos de atividade econômica.

Além disso, o salário médio real de admissão em janeiro alcançou R$2.012,76, enquanto o salário médio real de desligamento foi de R$ 2.034,98.

Apesar do saldo positivo na criação de empregos, o resultado representa piora em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criados 167,3 mil empregos formais, uma queda de 50,2% entre 2022 e 2023.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também