Buscando competitividade, Longen se reúne com ministros do Paraguai

Com o objetivo de apresentar as potencialidades paraguaias aos empresários de Mato Grosso do Sul, o vice-ministro de Indústria e Comércio do Paraguai, Rodrigo Maluf, participou de um encontro com o presidente da Fiems, Sérgio Longen. A conversa aconteceu por meio do Centro Internacional de Negócios. Hoje (31), também foi lançada a Expo Paraguai Brasil.

O crescimento exponencial de exportações entre os países se mostrou promissor. Apenas em MS, os números de exportações para o Paraguai aumentaram 149% nos últimos 3 anos. Saindo de US$ 23,6 milhões em 2020, para US$ 58,7 milhões em 2022. A indústria respondeu por 89% das vendas que Mato Grosso do Sul fez ao país vizinho em 2022.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, elencou os laços comerciais, como número de exportações e a ampliação desse mercado com a implantação da rota Biocêanica.

Ao responder a um pedido do ministro paraguaio sobre uma aerolinha entre Campo Grande e Assuncion, Longen informou que o governador de Mato Grosso do Sul tem um projeto benefício tributario para os paraguaios abastecerem no estado, o que pode viabilizar uma linha aérea direta entre as capitais.

“O Paraguai sempre foi um país importante e em desenvolvimento. Muitas vezes nós, industriais brasileiros, olhamos o país vizinho e não avaliamos as oportunidades que temos. O Paraguai tem cada vez mais colocado na mesa a intenção de avançar com projetos que trazem realmente a competitividade, principalmente com a indústria nacional”, comentou Longen.

Por motivos técnicos, o ministro de Indústria e Comércio do Paraguai, Javier Giménez, não pode estar presencialmente na reunião, mas participou brevemente por vídeochamada. Em sua fala, ele destacou a necessidade de solucionar o ‘problema da burocracia’ entre os empresários brasileiros e paraguaios.

“Sabemos que o que atrapalha é a burocracia. Não podemos mais deixar que o empresário brasileiro e paraguaio, e as empresas de transporte não possam fazer negócio por questões relacionadas à Receita Federal ou à Doama do Lago Paraguai. Isso tem que terminar”, disse.

Javier pontuou ainda a possível criação de um eixo entre as cidades de Porto Murtinho e Assuncion, unindo MS ao Paraguai para abertura de empresas e criação de oportunidades no país vizinho. O ministro comentou ainda sobre o crescimento do estado em relação a indústria, mostrando a vontade de ‘copiar a estratégia de desenvolvimento’.

Durante o evento, os ministros e representantes do Paraguai convidaram Longen e os representantes da Indústria de Mato Grosso do Sul, para participar do evento que esta previsto para acontecer nos dias 21 e 22 de setembro.

Neste ano de 2023, o evento vem com foco na sustentabilidade e no cuidado com o meio ambiente, buscando fortalecer a cooperação econômica, turística e cultural, além de gerar oportunidades de negócios em um ambiente sustentável.

