Caixa abrirá 13 agências em MS neste sábado para saques do FGTS e Auxílio Emergencial

Treze agências da Caixa Econômica Federal estarão em funcionamento na manhã deste sábado (14/11) em Mato Grosso do Sul. As unidades atenderão entre as 8h e 12h os beneficiários de programas do governo.

Os contemplados com os auxílios emergenciais poderão sacar os valores em espécie, conforme a Caixa.

Em Dourados, uma agência estará em funcionamento. A unidade da avenida Marcelino Pires, no cruzamento com a Albino Torraca.

No Mato Grosso do Sul são mais 12. Seis delas em Campo Grande e uma em Naviraí, Ponta Porã, Coxim, Corumbá, Três Lagoas e Nova Andradina.

A relação e os endereços das agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.



