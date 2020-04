Caixa libera auxílio de R$ 600 para 1,6 milhão nesta quarta-feira

O auxílio emergencial de R$ 600 terá novo lote de pagamento nesta quarta-feira (15).

O benefício será liberado para 1.635.291 pessoas com data de nascimento em fevereiro, março e abril, que fazem parte do CadÚnico (Cadastro Único) do governo federal e mães chefes de famílias. Para elas, o pagamento será de duas cotas, ou seja, R$ 1.200.

A Caixa afirma que as pessoas não devem ir às agências bancárias, pois o auxílio será depositado na poupança digital aberta especialmente para esse pagamento. Por meio dessa conta, é possível pagar boletos de água, luz, telefone, efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

Mas para fazer o saque, só a partir do dia 27 de abril, quando será escalonada a retirada para evitar aglomeração.

O pagamento será realizado em três parcelas de R$ 600 até 29 de maio. A medida é para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável por causa do impacto econômico da pandemia do novo coronavírus.

Próximos a receber

Na quinta-feira (16), além do pagamento de 2.282.321 pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto, o auxílio também será liberado para 1.360.024 beneficiados do Bolsa Família e para os que se cadastraram pelo aplicativo da Caixa.

Veja o calendário desta semana:

Inscritos no CadÚnico que não façam parte do Bolsa Família e e mães chefes de família.

Quarta-feira (15):

- Poupança Digital Caixa

1.635.291 pessoas (nascidas em fev, mar, abr)

Quinta-feira (16):

- Poupança Digital Caixa

2.282.321 pessoas (nascidas em mai, jun, jul, ago)

Sexta-feira (17):

- Poupança Digital Caixa

1.958.268 pessoas (nascidas em set, out, nov, dez)

Aplicativo

O pagamento começará na quinta-feira (16) para quem se cadastrou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, e cumpre os critérios exigidos. A Dataprev deve enviar o primeiro lote com as informações destas pessoas nesta terça-feira (14) pela manhã, segundo a Caixa.

Bolsa Família

Os inscritos no Bolsa Família têm avaliação automática e receberão o crédito do auxílio no mesmo calendário e da mesma forma do benefício regular. Entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito. Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário:

Quinta-feira (16):

• 1.360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 1.

Sexta-feira (17):

• 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2.

