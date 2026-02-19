Menu
Menu Busca quinta, 19 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Economia

Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 4 nesta quinta

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há o pagamento de três adicionais

19 fevereiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no anoParcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano   (Lyon Santos/MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira, dia 19, a parcela do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. Ao todo cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carteira de trabalho digital e física
Economia
Governo Federal vai premiar pesquisas sobre o salário mínimo com até R$ 10 mil
Dinheiro -
Economia
Mercado reduz previsão da inflação para 3,95% este ano
Aplicativo FGTS
Economia
STF reafirma que FGTS deve ser corrigido, no mínimo, pelo índice da inflação
Posto AG
Economia
Levantamento do Procon mostra diferença de até 11% no preço do etanol em Campo Grande
Pagamento do abono começa hoje pelo país
Economia
Abono salarial começa a ser pago nesta segunda
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Economia
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Foto: Gerada por IA
Economia
Consumidor deve sentir pouco, afirma especialista sobre reforma tributária em 2026
Salão de beleza
Economia
Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
Etanol é quem mais tem variação no preço
Economia
Pesquisa mostra diferença de até 11% no valor do etanol em fevereiro na Capital
Pix
Economia
BC registra primeiro incidente com chaves Pix em 2026

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026