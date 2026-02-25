Menu
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 8 nesta quarta

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há o pagamento de três adicionais

25 fevereiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no anoParcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano   (Lyon Santos/MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 25, a parcela do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. Ao todo, cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

