Campo Grande representa MS em ranking de Cidades Empreendedoras

Foram divulgados os dados do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) com as 101 melhores cidades, avaliadas a partir do fomento à atividade empreendedora com São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Joinville (SC) no top 3.



Campo Grande está em 58° lugar no ranking, de acordo com o Índice que é produzido anualmente pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) do governo, com apoio da Endeavor.

A Capital é a única cidade sul-mato-grossense no ranking que também escalona as cidades conforme desenvolvimento nas áreas: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora.

O ICE avalia os 101 municípios mais populosos do País desde 2014, sendo o principal raio X do ambiente de negócios no Brasil. Conforme a pesquisa as 10 melhores cidades do Brasil para empreender são: São Paulo, Florianópolis, Joinville, Brasília, Niterói, Boa Vista, Curitiba, Rio de Janeiro, Macapá e Goiânia

Os dados foram apresentados na tarde de segunda-feira (27), em cerimônia com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Confira a posição da Capital nas demais áreas avaliadas:

ICE 2023 Ambiente Regulatório Infraestrutura Mercado Acesso Capital Inovacao Capital Humano Cultura Empreendedora São Paulo - SP 1º - 8.67 7º -7.60 1º - 10.05 11º - 7.15 1º - 12.02 5º - 7.93 52º - 6.05 39º - 6.20 Florianópolis - SC 2º - 8.41 4º -7.86 17º - 7.13 19º - 6.87 8º - 7.14 1º - 8.33 1º - 9.11 23º - 6.61 Joinville - SC 3º - 7.99 2º -8.42 35º - 6.28 6º - 7.75 37º - 5.88 7º - 7.85 14º - 7.09 36º - 6.28 Brasília - DF 4º - 7.96 47º -6.12 3º - 7.87 3º - 8.42 9º - 6.62 35º - 6.37 40º - 6.29 4º - 7.98 Niterói - RJ 5º - 7.83 6º -7.61 16º - 7.16 1º - 9.42 23º - 6.06 42º - 6.08 8º - 7.22 35º - 6.29 Boa Vista - RR 6º - 7.78 22º -6.65 90º - 4.90 7º - 7.75 61º - 5.64 85º - 4.88 67º - 5.53 1º - 8.66 Curitiba - PR 7º - 7.78 23º -6.63 18º - 7.06 17º - 6.94 3º - 9.26 10º - 7.58 30º - 6.57 27º - 6.45 Rio de Janeiro - RJ 8º - 7.73 3º -8.30 61º - 5.73 28º - 6.60 6º - 7.39 14º - 7.30 44º - 6.26 38º - 6.21 Macapá - AP 9º - 7.49 9º -7.51 80º - 5.21 70º - 5.43 69º - 5.58 84º - 4.88 74º - 5.37 2º - 8.55 Goiânia - GO 10º - 7.39 1º -8.51 25º - 6.48 66º - 5.54 13º - 6.36 48º - 5.97 56º - 6.00 18º - 6.75 Osasco - SP 11º - 7.30 40º -6.24 39º - 6.20 4º - 7.82 2º - 10.28 31º - 6.44 48º - 6.14 78º - 5.59 Jundiaí - SP 12º - 7.19 45º -6.14 38º - 6.26 2º - 8.60 24º - 6.05 30º - 6.44 15º - 7.09 25º - 6.48 Blumenau - SC 13º - 7.18 16º -7.14 19º - 6.81 21º - 6.86 19º - 6.15 8º - 7.79 58º - 5.96 33º - 6.35 Porto Alegre - RS 14º - 7.08 72º -5.31 8º - 7.51 25º - 6.65 5º - 8.72 11º - 7.38 4º - 7.42 34º - 6.30 Palmas - TO 15º - 6.84 94º -4.77 89º - 4.93 33º - 6.44 28º - 5.97 61º - 5.63 36º - 6.42 3º - 8.28 São Bernardo do Campo - SP 16º - 6.84 38º -6.26 11º - 7.32 5º - 7.78 25º - 6.05 25º - 6.63 19º - 6.97 49º - 6.07 São José dos Campos - SP 17º - 6.79 30º -6.40 31º - 6.36 26º - 6.64 45º - 5.78 9º - 7.71 16º - 7.08 44º - 6.11 Belo Horizonte - MG 18º - 6.79 67º -5.62 43º - 6.07 42º - 6.25 4º - 8.89 15º - 7.28 13º - 7.12 68º - 5.78 Santo André - SP 19º - 6.72 27º -6.43 21º - 6.73 20º - 6.87 35º - 5.89 28º - 6.55 10º - 7.14 41º - 6.16 Maringá - PR 20º - 6.71 19º -6.85 24º - 6.55 55º - 5.69 21º - 6.10 20º - 6.95 42º - 6.27 30º - 6.39 Caxias do Sul - RS 21º - 6.70 65º -5.71 60º - 5.77 9º - 7.23 38º - 5.88 6º - 7.87 55º - 6.01 28º - 6.44 Manaus - AM 22º - 6.66 28º -6.42 93º - 4.72 22º - 6.77 70º - 5.58 34º - 6.38 94º - 4.55 13º - 7.04 Londrina - PR 23º - 6.62 14º -7.20 34º - 6.29 63º - 5.56 16º - 6.25 26º - 6.62 41º - 6.28 48º - 6.07 Aracaju - SE 24º - 6.60 32º -6.39 95º - 4.61 59º - 5.60 20º - 6.14 64º - 5.54 61º - 5.79 9º - 7.16 Piracicaba - SP 25º - 6.52 54º -5.97 9º - 7.51 10º - 7.17 18º - 6.23 22º - 6.78 25º - 6.72 59º - 5.91 São José dos Pinhais - PR 26º - 6.49 10º -7.42 37º - 6.26 36º - 6.38 74º - 5.56 21º - 6.86 78º - 5.29 67º - 5.79 São Luís - MA 27º - 6.49 56º -5.94 69º - 5.53 52º - 5.87 49º - 5.73 52º - 5.85 57º - 5.96 10º - 7.16 Campinas - SP 28º - 6.48 66º -5.64 10º - 7.36 27º - 6.64 10º - 6.50 4º - 7.99 12º - 7.12 71º - 5.72 Vila Velha - ES 29º - 6.48 60º -5.78 45º - 6.04 61º - 5.58 65º - 5.63 66º - 5.53 6º - 7.35 11º - 7.12 Cascavel - PR 30º - 6.47 12º -7.33 28º - 6.38 86º - 5.08 29º - 5.96 29º - 6.53 33º - 6.50 54º - 5.98 Serra - ES 31º - 6.46 26º -6.47 62º - 5.72 23º - 6.74 91º - 5.42 62º - 5.62 65º - 5.57 21º - 6.64 Porto Velho - RO 32º - 6.39 64º -5.71 68º - 5.57 45º - 6.08 51º - 5.71 39º - 6.26 84º - 5.05 8º - 7.18 Ribeirão Preto - SP 33º - 6.35 46º -6.12 41º - 6.16 47º - 6.03 11º - 6.47 24º - 6.69 31º - 6.56 55º - 5.98 Marabá - PA 34º - 6.28 17º -6.90 100º - 4.10 14º - 7.00 87º - 5.45 89º - 4.82 92º - 4.80 32º - 6.38 Aparecida de Goiânia - GO 35º - 6.27 5º -7.63 84º - 5.02 85º - 5.10 94º - 5.39 67º - 5.53 96º - 4.47 24º - 6.52 Santa Maria - RS 36º - 6.27 63º -5.72 48º - 5.96 56º - 5.64 34º - 5.91 13º - 7.31 3º - 7.65 50º - 6.02 Mogi das Cruzes - SP 37º - 6.24 21º -6.68 15º - 7.21 44º - 6.09 50º - 5.72 58º - 5.71 26º - 6.71 61º - 5.87 Diadema - SP 38º - 6.23 59º -5.83 53º - 5.88 18º - 6.88 58º - 5.65 18º - 7.05 64º - 5.61 46º - 6.09 Sorocaba - SP 39º - 6.22 76º -5.25 13º - 7.27 13º - 7.04 40º - 5.85 19º - 7.03 23º - 6.78 53º - 6.00 Santarém - PA 40º - 6.22 15º -7.14 101º - 3.89 93º - 4.67 80º - 5.51 99º - 4.44 54º - 6.03 16º - 6.82 Cuiabá - MT 41º - 6.18 75º -5.29 74º - 5.46 57º - 5.63 15º - 6.27 41º - 6.08 34º - 6.47 19º - 6.75 Limeira - SP 42º - 6.16 61º -5.73 2º - 7.98 15º - 6.98 46º - 5.77 2º - 8.06 7º - 7.29 88º - 5.13 Fortaleza - CE 43º - 6.16 24º -6.56 30º - 6.36 83º - 5.10 26º - 5.98 36º - 6.35 87º - 4.94 26º - 6.45 Teresina - PI 44º - 6.12 73º -5.31 79º - 5.25 74º - 5.36 43º - 5.82 77º - 5.26 9º - 7.16 15º - 6.97 Anápolis - GO 45º - 6.11 13º -7.21 77º - 5.32 72º - 5.38 56º - 5.69 74º - 5.36 77º - 5.29 45º - 6.11 João Pessoa - PB 46º - 6.10 71º -5.34 73º - 5.47 78º - 5.19 36º - 5.89 37º - 6.29 32º - 6.51 17º - 6.82 Salvador - BA 47º - 6.05 43º -6.19 22º - 6.70 75º - 5.35 22º - 6.06 43º - 6.06 59º - 5.83 37º - 6.22 Bauru - SP 48º - 6.01 51º -6.04 49º - 5.92 34º - 6.43 31º - 5.94 23º - 6.77 5º - 7.36 86º - 5.21 Natal - RN 49º - 6.00 96º -4.46 29º - 6.37 49º - 5.95 41º - 5.83 46º - 6.00 29º - 6.61 14º - 7.03 Ponta Grossa - PR 50º - 5.99 29º -6.41 4º - 7.82 37º - 6.35 47º - 5.75 63º - 5.61 38º - 6.37 77º - 5.61 Recife - PE 51º - 5.98 88º -4.99 20º - 6.78 68º - 5.44 14º - 6.36 16º - 7.07 11º - 7.13 43º - 6.14 Santos - SP 52º - 5.96 57º -5.90 5º - 7.77 29º - 6.59 12º - 6.43 82º - 5.02 20º - 6.94 79º - 5.59 Contagem - MG 53º - 5.94 18º -6.89 85º - 5.00 51º - 5.88 63º - 5.63 71º - 5.45 73º - 5.38 66º - 5.81 Praia Grande - SP 54º - 5.93 8º -7.57 57º - 5.79 87º - 5.04 67º - 5.59 101º - 4.03 21º - 6.91 75º - 5.65 Maceió - AL 55º - 5.91 79º -5.20 83º - 5.04 97º - 4.45 42º - 5.83 59º - 5.68 71º - 5.48 5º - 7.41 Franca - SP 56º - 5.91 49º -6.08 47º - 6.02 76º - 5.35 32º - 5.91 50º - 5.90 18º - 6.98 64º - 5.84 Gravataí - RS 57º - 5.82 42º -6.20 54º - 5.85 38º - 6.34 86º - 5.46 56º - 5.73 81º - 5.23 60º - 5.89 Campo Grande - MS 58º - 5.82 91º -4.89 71º - 5.51 39º - 6.31 33º - 5.91 57º - 5.73 47º - 6.18 29º - 6.43 Suzano - SP 59º - 5.82 34º -6.34 14º - 7.23 31º - 6.55 76º - 5.54 75º - 5.28 39º - 6.30 83º - 5.47 Belém - PA 60º - 5.81 100º -3.92 92º - 4.72 40º - 6.30 30º - 5.96 38º - 6.28 63º - 5.72 12º - 7.07 Nova Iguaçu - RJ 61º - 5.79 20º -6.82 63º - 5.70 91º - 4.92 85º - 5.46 86º - 4.88 62º - 5.75 47º - 6.09 Betim - MG 62º - 5.74 31º -6.40 72º - 5.50 30º - 6.58 75º - 5.55 54º - 5.81 86º - 5.01 81º - 5.52 Petrópolis - RJ 63º - 5.73 36º -6.31 33º - 6.31 62º - 5.56 52º - 5.70 78º - 5.22 66º - 5.55 58º - 5.94 Campina Grande - PB 64º - 5.72 98º -4.42 78º - 5.30 94º - 4.67 55º - 5.69 3º - 7.99 43º - 6.27 20º - 6.65 São Gonçalo - RJ 65º - 5.69 11º -7.39 70º - 5.52 79º - 5.18 92º - 5.42 94º - 4.70 95º - 4.52 65º - 5.82 Ananindeua - PA 66º - 5.69 80º -5.20 97º - 4.50 84º - 5.10 89º - 5.44 88º - 4.82 91º - 4.86 7º - 7.32 Canoas - RS 67º - 5.68 69º -5.49 26º - 6.44 46º - 6.05 66º - 5.62 33º - 6.43 75º - 5.36 56º - 5.96 Uberlândia - MG 68º - 5.68 33º -6.37 27º - 6.42 100º - 4.22 27º - 5.97 27º - 6.60 28º - 6.62 80º - 5.53 Rio Branco - AC 69º - 5.65 92º -4.79 82º - 5.10 89º - 4.95 54º - 5.69 95º - 4.66 72º - 5.44 6º - 7.40 Taubaté - SP 70º - 5.65 90º -4.93 42º - 6.14 16º - 6.96 53º - 5.69 53º - 5.83 27º - 6.68 72º - 5.72 Camaçari - BA 71º - 5.64 70º -5.37 91º - 4.76 8º - 7.43 83º - 5.48 45º - 6.02 85º - 5.02 73º - 5.70 Duque de Caxias - RJ 72º - 5.58 62º -5.73 36º - 6.26 43º - 6.22 84º - 5.46 69º - 5.51 88º - 4.91 52º - 6.00 Vitória - ES 73º - 5.58 52º -6.04 81º - 5.16 24º - 6.71 7º - 7.32 12º - 7.37 2º - 8.04 96º - 3.41 Feira de Santana - BA 74º - 5.50 55º -5.95 88º - 4.93 98º - 4.43 60º - 5.64 76º - 5.27 49º - 6.07 42º - 6.15 Pelotas - RS 75º - 5.50 81º -5.20 40º - 6.19 82º - 5.13 44º - 5.81 32º - 6.44 24º - 6.77 69º - 5.75 Mossoró - RN 76º - 5.49 89º -4.98 55º - 5.82 96º - 4.51 62º - 5.64 70º - 5.47 37º - 6.42 22º - 6.64 Guarujá - SP 77º - 5.40 35º -6.32 6º - 7.58 58º - 5.60 72º - 5.56 55º - 5.78 70º - 5.50 87º - 5.19 Uberaba - MG 78º - 5.34 39º -6.25 64º - 5.69 60º - 5.60 48º - 5.74 51º - 5.89 51º - 6.06 90º - 4.91 Várzea Grande - MT 79º - 5.33 68º -5.57 58º - 5.78 65º - 5.56 82º - 5.50 79º - 5.16 80º - 5.23 57º - 5.94 Petrolina - PE 80º - 5.32 85º -5.07 99º - 4.37 80º - 5.14 73º - 5.56 92º - 4.75 53º - 6.03 31º - 6.38 Juiz de Fora - MG 81º - 5.32 95º -4.56 23º - 6.59 48º - 5.98 39º - 5.87 47º - 6.00 22º - 6.87 76º - 5.61 Paulista - PE 82º - 5.32 48º -6.10 65º - 5.64 67º - 5.54 95º - 5.38 91º - 4.76 93º - 4.79 62º - 5.84 Mauá - SP 83º - 5.30 37º -6.30 51º - 5.90 41º - 6.27 79º - 5.52 49º - 5.94 79º - 5.28 93º - 4.80 Caruaru - PE 84º - 5.07 87º -5.03 96º - 4.53 99º - 4.28 68º - 5.59 83º - 4.96 46º - 6.19 40º - 6.20 Jaboatão dos Guararapes - PE 85º - 5.07 44º -6.16 56º - 5.79 95º - 4.56 98º - 5.37 93º - 4.74 99º - 3.98 51º - 6.01 Olinda - PE 86º - 5.04 83º -5.08 52º - 5.90 71º - 5.39 90º - 5.44 72º - 5.43 69º - 5.50 70º - 5.72 São José do Rio Preto - SP 87º - 4.94 50º -6.05 59º - 5.77 53º - 5.81 17º - 6.24 17º - 7.06 17º - 7.07 97º - 3.41 Montes Claros - MG 88º - 4.93 86º -5.06 75º - 5.34 88º - 4.95 57º - 5.67 80º - 5.06 35º - 6.43 82º - 5.50 Belford Roxo - RJ 89º - 4.82 53º -5.99 44º - 6.06 81º - 5.14 101º - 5.31 97º - 4.54 100º - 3.35 74º - 5.69 Campos dos Goytacazes - RJ 90º - 4.73 41º -6.22 86º - 4.99 12º - 7.05 77º - 5.54 73º - 5.40 45º - 6.20 98º - 3.41 Caucaia - CE 91º - 4.68 58º -5.87 94º - 4.69 69º - 5.43 99º - 5.35 81º - 5.05 101º - 3.04 85º - 5.34 Taboão da Serra - SP 92º - 4.67 78º -5.22 32º - 6.34 50º - 5.92 78º - 5.53 44º - 6.03 60º - 5.82 95º - 4.40 Sumaré - SP 93º - 4.63 77º -5.23 50º - 5.92 35º - 6.42 81º - 5.51 68º - 5.52 97º - 4.20 94º - 4.75 São João de Meriti - RJ 94º - 4.61 93º -4.77 67º - 5.60 92º - 4.82 93º - 5.41 96º - 4.63 89º - 4.91 63º - 5.84 Vitória da Conquista - BA 95º - 4.56 82º -5.17 98º - 4.44 101º - 3.96 59º - 5.65 90º - 4.80 50º - 6.07 84º - 5.37 Ribeirão das Neves - MG 96º - 4.33 74º -5.29 87º - 4.94 77º - 5.23 100º - 5.31 100º - 4.39 98º - 4.17 89º - 5.10 Itaquaquecetuba - SP 97º - 4.31 97º -4.45 12º - 7.31 64º - 5.56 96º - 5.38 60º - 5.64 90º - 4.87 91º - 4.88 Cariacica - ES 98º - 4.24 25º -6.51 76º - 5.34 73º - 5.37 88º - 5.45 87º - 4.84 68º - 5.50 99º - 3.41 Guarulhos - SP 99º - 4.18 84º -5.07 7º - 7.56 32º - 6.55 64º - 5.63 40º - 6.09 76º - 5.34 100º - 3.41 São Vicente - SP 100º - 4.15 99º -4.31 66º - 5.61 54º - 5.69 71º - 5.57 98º - 4.52 83º - 5.11 92º - 4.88 Carapicuíba - SP 101º - 2.72 101º -2.83 46º - 6.04 90º - 4.94 97º - 5.37 65º - 5.54 82º - 5.19 101º - 3.41

Deixe seu Comentário

Leia Também