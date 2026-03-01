Menu
Economia

Capital se prepara para receber COP15 e deve atrair 3 mil participantes de 130 países

Conferência da ONU sobre conservação de espécies migratórias projeta a Capital no cenário internacional e deve impulsionar hotelaria, gastronomia e setor de serviços

01 março 2026 - 13h10Taynara Menezes
Movimento no aeroporto de Campo Grande Movimento no aeroporto de Campo Grande   (Foto: Reprodução )

Campo Grande vai sediar, de 23 a 29 de março de 2026, a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens (COP15/CMS), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O evento deve reunir cerca de 3 mil participantes de mais de 130 países, colocando a Capital no centro das discussões globais sobre conservação da vida silvestre e desenvolvimento sustentável.

Com o slogan “Conectando a natureza para sustentar a vida”, a COP15 será o primeiro evento da ONU desse porte voltado à vida silvestre realizado na região. A Blue Zone será instalada no Bosque Expo. As demais atividades ocorrerão no Bioparque Pantanal, na Casa do Homem Pantaneiro e no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A expectativa é de impacto direto no setor de serviços. A taxa média de ocupação hoteleira, atualmente em torno de 54%, deve crescer durante o evento. Considerando que um turista gasta, em média, R$ 684 por dia na Capital, a presença estimada de 3 mil participantes representa potencial significativo de circulação de recursos, beneficiando hotelaria, gastronomia, transporte e pequenos empreendedores.

Além do impacto econômico, a realização da conferência projeta Campo Grande no cenário internacional e reforça a vocação do município para sediar grandes eventos ligados à agenda ambiental.

