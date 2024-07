Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial e cita dívida de R$ 57 milhões

A Casa do Pão de Queijo, rede de cafeteria com filiais em todo o Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça de Campinas, em São Paulo, na última sexta-feira (28), citando uma dívida estimada em R$ 57,5 milhões.

Em resposta ao portal de notícias g1, a empresa explicou que o pedido se refere à holding e suas 28 filiais, todas localizadas em aeroportos, e não tem impacto sobre as 170 franquias da rede.

Dos R$ 57,5 milhões em dívidas, R$ 55,9 milhões diz respeito aos credores quirografários, que são aqueles que não têm nenhuma garantia ou direito de preferência nos pagamentos. Também se tem uma dívida estimada em cerca de R$ 1,4 milhão com credores enquadrados como Microempreendedores ou Empresas de Pequeno Porte, e R$ 224,3 mil em dívidas trabalhistas.

Além dos valores citados na recuperação judicial, o pedido menciona que a empresa detém uma dívida de R$ 53,2 milhões com outros credores e outros R$ 28,7 milhões em dívidas tributárias com municípios, estados e a União.

Apesar da recuperação judicial, a empresa afirmou que as operações de suas lojas próprias seguem normalmente.

