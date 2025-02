Cenário positivo: MS registra abertura de quase 1,3 mil empresas em janeiro

Mato Grosso do Sul começou o ano registrando a abertura de 1.298 novas empresas em janeiro deste ano, gerando um impacto positivo na economia e superando o período do ano passado, quando houve inauguração de 862 firmas criadas.

Esse número representa um salto de 50,5% em comparação ao ano passado, conforme divulgado pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

O resultado aponta que o setor de serviços puxou o índice com 976 empresas (75,1%), seguido por comércio com 289 firmas constituídas (22,2%) e indústria com 33 ou 2,54% do total de aberturas.

Entre os municípios, Campo Grande lidera a criação de empresas com 554 (42,6%) aberturas. Em seguida vem Dourados com 147 (11,3%), Três Lagoas com 74 (5,75%), Ponta Porã com 53 (4,08%) e Chapadão do Sul com 35 (2,7%) novas empresas.

Nos doze meses do ano passado, 11.164 novas empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul, quantidade 10,34% superior ao registrado em 2023 (10.117). O resultado é recorde na série histórica da Jucems.

Do total de novos empreendimentos registrados na Junta no ano de 2024, 71,3% (7.960 empresas) são do setor de Serviços, enquanto o Comércio contabilizou 24,91% (2.781) e a Indústria totalizou 423 novas empresas (3,79%).

