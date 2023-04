Com aumento de 60,6%, mais de 194 mil famílias estão endividadas na Capital

O número de famílias endividadas cresceu em Campo Grande, passando de 59,8% para 60,6% inadimplentes no mês de março. O número representa 194,7 mil famílias que não conseguem pagar as contas na Capital. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Do total de pessoas entrevistadas, 194.704 estão endividadas; 92.303 estão com contas em atraso e 40.585 não tem condições de quitar os débitos de nenhuma forma. Segundo o relatório, a maior causa dos atrasos são os cartões de crédito, que aparece com (71,1%) dos não pagadores.

A fonte do aumento da dívida, em março, está nos indicadores como cheque pré-datado (0,1% para 0,4%), crédito consignado (de 8,1% para 8,7%), financiamento de carro (de 8,1% para 9,8%) e outras dívidas (de 2,5% para 3,4%).

“É importante acompanhar esses movimentos para o comércio porque estar endividado não significa inadimplência – quando não vão pagar as contas – situação assumida por 12,6% dos que responderam a pesquisa. Em fevereiro, esse número era maior, 13,6%”, conta a economista do IPF/MS, Regiane Dedé.

A coleta dos dados é realizada sempre nos últimos dez dias do mês imediatamente anterior ao da divulgação da pesquisa. Assim, os dados da PEIC de abril/2022 foram coletados nos últimos dez dias do mês de março/2022. março/2023 8 PEIC/MS.

