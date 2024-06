Com devolução da 'MP do Fim do Mundo', preço do combustível não deve aumentar em MS

Com a devolução da Medida Provisória (MP) 1227/2024, apelidada como ‘MP do Fim do Mundo’, diversas previsões sobre aumentos de preços com uma possível aprovação chegaram ao fim, dentre elas, a de reajuste no preço do combustível.

Com a decisão do Congresso, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazaroto, afirmou que quaisquer reajustes devem ocorrer somente por decisão da Petrobras ou distribuidoras.

Inicialmente, se esperava que a aprovação do projeto, que limitava o ressarcimento e de compensação de créditos presumidos da Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), iria resultar no aumento de preços em diversos setores da economia, incluindo os combustíveis.

