Com falas de Lula sobre o BC, dólar fecha em alta a R$ 5,65

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (1º), encerrando o dia a R$ 5,65, o maior patamar para a moeda norte-americana desde 10 de janeiro de 2022, quando ela chegou a custar R$ 5,67.

Esse aumento na moeda ocorre após investidores repercutirem uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criticou o presidente do Banco Central (BC) durante entrevista nesta segunda-feira e afirmou que o próximo presidente da instituição olhará para o Brasil "do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala".

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, também fechou o dia em alta de 0,69%, aos 124.765 pontos. Com o resultado de hoje, ela já acumula ganhos no mês de julho, mas perdas de 7,02% no ano.

Outro fator que levou à alta da moeda foram os novos dados econômicos dos Estados Unidos, que também ficaram no radar dos investidores e tiveram influência no valor praticado hoje. No ano, a moeda acumula uma alta de 16,49%.

