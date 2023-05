Gás de cozinha é encontrado com diferença de até R$ 25 na Capital

Em Campo Grande, assim como em outras cidades do País, o gás de cozinha é um dos itens que mais pesa no orçamento das famílias. Pesquisa divulgada pelo Procon Municipal nesta quarta-feira (24), aponta que o botijão de 13 kg, tem variação de 26,32%, representando diferença de preços em até R$ 30,00.

De acordo com o relatório, o produto pode ser encontrado por R$ 95 ou R$ 120 em determinados postos de vendas. O menor valor de R$ 95 foi registrado na revendedora Família Gás, que fica na Av. Nsr. do Bonfim, - Parque dos Novos Estados. O segundo menor preço foi da RD Gás, a R$ 100 na Av. Ezequiel Ferreira Lima, - Guanandi II, bem como na Lima Gás, na Rua da Divisão, na mesma faixa.

Na lista dos mais caros, está o Carandá Gás, na Rua Vitória Zeola, onde o preço é R$ 120, Brasil Japão, que também repassa o botijão a R$ 120, assim como o Moto Gás na R. Brás Cubas, 34 - Vila Carvalho.

Cleiton Thiago de Almeida Pereira, subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, orienta que os consumidores façam pesquisas antes da compra, pois poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais.

“O segredo para economizar é sempre pesquisar, assim podemos encontrar promoções nos estabelecimentos comerciais, que são pontuais. Ainda assim, o Procon Municipal segue analisando os preços dos produtos e os estabelecimentos”, afirma o subsecretário.

Dicas para economizar o gás

Negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de serviço de entrega para que possa economizar, e que sempre exija a nota fiscal de compra, que é uma garantia que o botijão e o estabelecimento está regulado pela ANP;

Dependendo da forma de pagamento utilizada pelo consumidor (crédito, débito, dinheiro e PIX) pode haver variação para mais ou para menos;

Preste atenção também ao escolher a marca do produto. Esta também pode influenciar no valor final a ser pago pelo consumidor;

Evite correntes de ar na cozinha;

Prefira cozinhar com panelas tampadas;

Cuide da manutenção do seu fogão – As chamas do gás devem apresentar coloração azulada. A presença de tonalidades amareladas, que sujam o fundo da panela, é sinal de que os queimadores estão sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo de gás;

Aproveite o vapor da panela onde faz algumas receitas, como o arroz, para cozinhar legumes. Coloque em cima da panela um escorredor metálico que se encaixe bem, disponha os legumes picados dentro e tampe. Os legumes cozinharão no vapor do arroz e você economizará gás e tempo.

