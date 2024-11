Vitória de Trump pode resultar em novas altas das taxas de juros no Brasil

Com a vitória do republicano Donal Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, o dólar turismo chegou ao nível de R$ 6 na manhã desta quarta-feira (6), e apesar da moeda ter desacelerado ao longo do dia, ela segue valorizando em todo o mundo.

O dólar comercial usado em transações entre empresas e principal referência da cotação da moeda, subia 0,64%, vendido a R$ 5,783, enquanto o dólar turismo, o utilizado como base para comprar usando o dólar, estava cotado a R$ 5,977.

Segundo especialistas, as políticas protecionistas defendidas por Trump deverão continuar fazendo o dólar avançar nas próximas semanas. Com a alta da moeda, o Brasil pode sofrer com mais inflação e novas altas das taxas de juros.

Esse movimento visto hoje segue o padrão anotado durante a campanha, quando os avanços de Trump nas pesquisas de intenção de voto vinham provocando o mesmo efeito nas últimas semanas.

